Borsa: Milano tiene dopo Wall street, tasso Btp al 4%

MILANO, 23 GEN - Mercati azionari del Vecchio continente attorno alla parità dopo l'avvio di Wall street: Amsterdam è la Borsa migliore con un aumento dello 0,6%, seguita da Londra (+0,2%), con Parigi e Madrid in crescita della 0,1%. Piatta Francoforte, con Milano che cede lo 0,3% appesantita dallo stacco delle cedole di Enel (-4%) e Snam (-3,8%) che incidono negativamente per lo 0,46% sul listino principale di oggi. In Piazza Affari sempre male la Juventus (-5%) dopo la penalizzazione che dovrebbe renderle molto difficile l'accesso alla prossima Champions league, mentre Monte dei Paschi sale del 4,5% a 2,11 euro. Tra i titoli principali bene Intesa che cresce del 2,8%, con Leonardo in aumento del 2,2% e Italgas dell'1,7%. Qualche tensione tra i titoli di Stato europei, con il rendimento del Btp a 10 anni tornato al 4% e lo spread con il Bund tedesco a 183 punti base. Molto volatile il prezzo del gas che ora si muove attorno alla parità sui 66 euro al Megawattora.

