Borsa: Milano torna in rialzo (+1,1%), volano le utility

MILANO, 25 FEB - Borsa di Milano in altalena. Dopo un avvio con slancio, un lieve giro in territorio negativo, Piazza Affari è tornata nuovamente ben intonata con il Ftse Mib che guadagna l'1,1% a 25.103 punti. Lo spread tra Btp e Bund scende a 164 punti, con il rendimento del decennale italiano all'1,81%. Andamento negativo per le banche con Mediobanca (-3,6%), Intesa (-1,3%), Banco Bpm (-0,7%), Bper (-0,1%). In controtendenza Unicredit (+0,8%), Mps (+0,5%), In forte rialzo le utility, con il calo del prezzo del gas. Volano Hera ( +3,2%), A2a (+3,5%), Italgas (+3,6%), Snam (+2,6%). Sospesa Enel in asta di volatilità al rialzo, con un teorico del 5,6%.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA