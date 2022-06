Borsa: Milano volatile, recuperano Saipem e le banche

MILANO, 14 GIU - Piazza Affari archivia in lievo ribasso (Ftse Mib -0,32%) una seduta vissuta all'insegna della volatilità ma senza i crolli delle giornate precedenti. Come sugli altri listini, dopo la doccia fredda arrivata dalla Bce, l'attenzione si è spostata alla Fed e alla decisione sui tassi attesa per domani, e alle parole del suo presidente Jerome Powell. Si è stabilizzato lo spread fra il Btp e il Bund e questo ha dato un mano ai titoli bancari, in generale recupero a partire da Mediolanum (+4%), Unicredit (+2,1%) e Banca Generali (+2,34%). Il buon andamento del prezzo del greggio ha favorito il rimbalzo di Saipem (+2,82%) e sostenuto Eni (+1,48%). In fondo al paniere principale hanno concluso A2a (-3,37%), Inwit (-3,31%), Diasorin (-2,92%) e Nexi (-2,74%) che ha ceduto a Euronext la piattaforma tecnologica di Mts e dell'ex Monte Titoli

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA