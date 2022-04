Borsa: Mosca chiude in negativo (-0,4%), il rublo in calo

MILANO, 13 APR - La Borsa di Mosca ha chiuso in calo. L'indice Moex ha perso lo 0,49% 2.528 punti. Tra i titoli ha rialzato leggermente la testa il settore bancario, con esempi come Sberbank (+0,09%) e Vtb (+0,1%), mentre si registrano cali in quello energetico Rosneft (-1,4%), Novatek (-1,3%) e Gazprom (-0,6%), e nell'estrattivo Petropavlovsk (-0,8%), Polymetal (-1,9%) e Severstal (-2,1%). In discesa a sera il rublo sul dollaro, ma soprattutto sull'euro. Per acquistare un biglietto verde sono necessari infatti 82,3 rubli, mentre per un euro ne servono 89,5.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA