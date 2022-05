Borsa: Mosca gira in rosso (-0,2%), il rublo resta in calo

MILANO, 27 MAG - Ha girato in negativo la Borsa di Mosca (-0,2%), dopo un avvio di giornata in rialzo. Il rublo prosegue in calo: il dollaro viene scambiato a 65,5 rubli e l'euro a 70,1 rubli. Tra i titoli, sono in negativo le grandi banche, da Sberbank (-1,4%) a Vtb Bank (-0,9%). Nel comparto energia è quasi piatta Gazprom (+0,05%), guadagnano Lukoil (+0,8%) e Rosneft (+2%), perde Novatek (-1,8%). Tra le compagnie aeree è in ribasso Aeroflot (-1%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA