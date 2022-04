MILANO, 01 APR - Prosegue la seduta in rialzo la Borsa di Mosca (+2, 2%) a 2.763 punti. Sul fronte valutario, in ulteriore lieve rialzo il rublo: viene scambiato a 82,5 dollari, comunque ancora distante dai 75 che precedevano la guerra in Ucraina. Stabile invece la quotazione sull'euro, a 91 euro, cioè quanto valeva prima dell'attacco.

