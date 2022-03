Borsa: Mosca riapre ma solo per i bond, in calo rendimenti

MILANO, 21 MAR - Riapre la Borsa di Mosca dopo tre settimane di fermo a seguito dell'invasione dell'Ucraina. Da stamane vengono trattati solamente i titoli di Stato federali russi mentre resterà ancora fermo il mercato azionario. Le obbligazioni della Russia, secondo quanto riferisce Bloomberg. hanno ripreso le contrattazioni dopo che la banca centrale si è impegnata a comprare debito pubblico per aumentare la liquidità e aiutare a stabilizzare il sistema finanziario. Il rendimento del debito pubblico russo a 10 anni è in calo di 44 punti base all'11,84%. Sul fronte valutario il rublo prosegue la giornata in flessione sul dollaro. La valuta di Mosca viene scambiata a 104 sul dollaro, rispetto ai 75 prima dell'avvio della guerra in Ucraina.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA