Borsa: su Milano (+0,3%) con industria e lusso, giù Generali

MILANO, 27 MAG - Seduta di fine settimana positiva per Piazza Affari (+0,3%), tra le meno entusiaste però fra le principali Borse europee. Molte le banche in rosso a Milano, da Banco Bpm (-0,8%) a Bper e Mps (-0,4%) e Intesa (-0,2%), mentre hanno guadagnato Fineco (+0,2%) e Unicredit (+0,4%). Lo spread Btp-Bund ha chiuso in aumento a 193,6 punti, col rendimento del decennale italiano salito al 2,896%. In calo anche Mediobanca (-0,7%). Forte invece la paytech Nexi (+2,1%). Male come nel resto d'Europa le utility, a cominciare da Terna (-2,6%) e Italgas (-1,6%). Negativa Generali (-1,9%), con le dimissioni dal Cda di Francesco Gaetano Caltagirone. Giù i petroliferi, come Saipem (-0,5%) e Eni (-0,3%), non l'impiantistica di Tenaris (+1,2%), col greggio che ha assottigliato il rialzo a sera (wti +0,1%) a 114,2 dollari al barile e il brent a 117,9 dollari. Brillante tra i farmaceutici Diasorin (+3,4%), in cima al listino principale con Cnh (+3,1%) e Stm (+2,3%), che come il comparto semiconduttori in tutta Europa ha sostenuto gli indici. Bene Prysmian, nel lusso Cucinelli (+3,2%), Ferragamo (+2,7%) e Moncler (+2,1%). Positive le auto, da Ferrari (+1,8%) a Stellantis (+0,2%). Bene Poste (+1,8%), qualche guadagno per Tim (+0,3%). Tra i titoli a minore capitalizzazione rally di Luve (+5,6%) e Dovalue (+5,5%), tonfo di Piovan (-5,3%).

