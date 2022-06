Borsa: timori di recessione affondano l'Asia, occhi a Sintra

MILANO, 29 GIU - Chiusura in rosso per le Borse asiatiche che interrompono una serie di quattro rialzi consecutivi scontando i rinnovati timori per gli effetti che la stretta monetaria potrà avere sulla crescita globale e la brutta seduta di Wall Street. Tokyo ha chiuso in calo dello 0,91%, Seul dell'1,82%, Sydney dello 0,94%. Hong Kong sta cedendo l'1,7%, in flessione anche Shenzhen (-1,16%) e Shanghai (-0,65%) nonostante la decisione delle autorità di Pechino di ridurre i periodi di quarantena per coloro che arrivano in Cina, possibile segnale di un ammorbidimento di quella politica 'zero Covid' che tanto spaventa i mercati. Negativi i future sull'Europa mentre si muovono appena sopra la parità quelli su Wall Street. Gli occhi degli investitori sono puntati su Sintra dove, nel primo pomeriggio, è previsto un panel a cui interverranno i presidenti di Fed, Bce e Bank of England. Dagli Usa è atteso il dato finale sul pil del primo trimestre, il cui calo potrebbe ridursi all'1,4% dopo il -1,5% della prima lettura, mentre indicazioni sulla corsa dei prezzi arriveranno dall'inflazione a giugno di Spagna e Germania, che preparerà il terreno all'indice dei prezzi al consumo dell'Eurozona di venerdì. I timori di un raffreddamento della domanda globale frenano il petrolio, con il wti in calo dello 0,2% a 111,5 dollari e il brent dello 0,3% a 117,6 dollari. Euro fiacco sul dollaro, con la moneta unica che scivola sotto quota 1,05, a 1,0492 (-0,26%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA