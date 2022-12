Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,40%)

TOKYO, 06 DIC - La Borsa di Tokyo ha aperto oggi in ribasso, dopo il calo di Wall Street sulle preoccupazioni che la Federal Reserve prolunghi le politiche aggressive per contrastare l'inflazione. L'indice di riferimento Nikkei è sceso dello 0,40% nei primi scambi, perdendo 110,16 punti a quota 27.710,24. Sul mercato dei cambi lo yen tratta stamani a 136,30 sul dollaro, interrompendo la fase di rivalutazione che aveva portato la valuta nipponica ai massimi in 3 mesi e mezzo sul biglietto verde, e a 143,20 sull'euro.

