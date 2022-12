TOKYO, 19 DIC - La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana in ribasso, in scia alla correzione delle piazze azionarie statunitensi e con gli investitori che anticipano il rischio di una recessione globale. In apertura l'indice di riferimento Nikkei mostra un calo dello 0,78% a quota 27.312,98, con una perdita di 214 punti. Sul mercato dei cambi lo yen avanza sul dollaro a 136,10 e a un valore di 144,20 sull'euro.

