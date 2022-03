Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,80%)

TOKYO, 11 MAR - Prosegue la volatilità sui mercati azionari e la Borsa di Tokyo apre l'ultima seduta della settimana col segno meno, dopo il nuovo arretramento degli indici azionari Usa sulle indicazioni di un'inflazione in aumento e mentre falliscono le trattative tra Mosca e Kiev per la fine del conflitto in Ucraina. Al via delle contrattazioni l'indice di riferimento Nikkei segna una flessione dello 0,80%, a quota 25.484,44, con una perdita di oltre 200 punti. Sul mercato valutario lo yen continua a indebolirsi, a 116,10 sul dollaro e a 127,90 sull'euro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA