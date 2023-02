TOKYO, 03 FEB - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in leggero aumento, in scia al rialzo del listino tecnologico Usa del Nasdaq, e in attesa di ulteriori indicazioni dalle trimestrali societarie. Il Nikkei segna una variazione positiva dello 0,19% a quota 27.455,03, e un progresso di 52 punti. Sul fronte dei cambi lo yen si rivaluta sul dollaro, a un livello di 128,60, e sull'euro a 140,10.

