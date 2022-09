Borsa: Tokyo, apertura in leggero rialzo (+0,23%)

TOKYO, 15 SET - La Borsa di Tokyo avvia la seduta in lieve rialzo in scia al tentativo di recupero degli indici azionari Usa, in attesa dei nuovi dati macroeconomici dalle vendite al dettaglio americane e delle indicazioni sull'industria manifatturiera previste in settimana. In apertura l'indice di riferimento Nikkei guadagna lo 0,23% a quota 27.883, aggiungendo 63 punti. Sul mercato valutario lo yen interrompe la fase di svalutazione dopo i recenti avvertimenti delle autorità monetarie nipponiche su un possibile intervento, apprezzandosi a 143,10 al cambio col dollaro e a 142,70 sull'euro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA