Borsa: Tokyo, apertura in lieve calo (-0,15%)

TOKYO, 20 FEB - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in leggero ribasso, dopo la chiusura mista degli indici azionari statunitensi e in attesa di maggiori indicazioni dalle minute della Federal Reserve in tema di rialzo dei prezzi. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,15% a quota 27.471,46, con una perdita di 41 punti. Sul mercato valutario lo yen prosegue la fase di indebolimento al cambio col dollaro, a un livello di 134,20, e sull'euro, a 143,44.

