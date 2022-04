Borsa: Tokyo, apertura in netto calo (-1,24%)

TOKYO, 18 APR - La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana in sostenuto ribasso, in un contesto di scambi limitati nel resto del continente e con gli investitori che attendono la pubblicazione dei dati relativi al Pil in Cina nel primo trimestre e alla produzione industriale di marzo. Nei primi scambi l'indice di riferimento Nikkei segna un ribasso dell'1,24% a quota 26.758,46, con una perdita di 334 punti. Sul mercato valutario lo yen si deprezza sul dollaro a 126,60 e sull'euro a 136,90.

