Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,24%)

TOKYO, 26 DIC - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana col segno più, in scia al rialzo degli indici azionari Usa e con gli investitori che monitorano l'emergenza sanitaria in Cina e il dispiegamento delle misure anti Covid da parte delle autorità locali. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,24% a quota 26.297,86, con un guadagno di 62 punti. Sul mercato valutario lo yen si indebolisce leggermente sul dollaro a un valore di 132,60 e poco sotto a un livello di 141 sull'euro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA