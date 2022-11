Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,37%)

TOKYO, 21 NOV - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in rialzo seguendo la chiusura col segno più a Wall Street di venerdì scorso e in attesa delle indicazioni sui tassi di interesse dalla Banca centrale in Cina questa mattina. In apertura l'indice di riferimento Nikkei avanza dello 0,37% a quota 28.003,90, con un guadagno di 104 punti. Sul fronte dei cambi il dollaro è stabile sullo yen a un valore di 140,30, mentre l'euro perde leggermente terreno a un livello di 144,80.

