Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,46%)

TOKYO, 10 FEB - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana col segno più, in attesa dei dati dall'inflazione in Cina, e malgrado la correzione del mercato azionario statunitense, con l'aumento dei rendimenti sul mercato obbligazionario, che segnala la possibilità di un rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,46% a quota 27.711,25, aggiungendo 126 punti, con gli acquisti che si concentrano sul settore della tecnologia. Sul mercato dei cambi lo yen si svaluta leggermente sul dollaro, a un valore di 131,60 e sull'euro a un livello di 141,20.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA