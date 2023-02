Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,53%)

TOKYO, 16 FEB - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in rialzo, dopo la chiusura in aumento a Wall Street e i segnali incoraggianti dalle vendite al dettaglio negli Stati Uniti, mentre va avanti la svalutazione dello yen che da slancio al settore dell'export in Giappone. In apertura l'indice Nikkei segna un progresso dello 0,53% a quota 27.646,70, aggiungendo 144 punti. Sul fronte dei cambi prosegue l'indebolimento della divisa nipponica al cambio col dollaro a 133,70 e sull'euro poco sopra a 143.

