Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,64%)

TOKYO, 27 DIC - La Borsa di Tokyo inizia le contrattazioni in rialzo, seguendo il consolidamento del mercato azionario Usa e dopo le indicazioni di un netto allentamento delle restrizioni anti-Covid deciso dalle autorità in Cina. In apertura l'indice di riferimento Nikkei avanza dello 0,64% a quota 26.574,84, con un guadagno di 168 punti. Sul fronte dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a un valore di 132,70 e di poco superiore a 141,20 sull'euro.

