Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,76%)

TOKYO, 01 APR - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in calo, in scia al ritracciamento dei mercati azionari Usa, con gli investitori che guardano alle possibili ripercussioni dal conflitto in Ucraina nel lungo termine sotto il profilo delle forniture energetiche. L'indice di riferimento Nikkei segna una flessione dello 0,76% a quota 27.608,58 con una perdita di 212 punti. Sul mercato dei cambi lo yen prosegue la fase di rivalutazione sul dollaro dai minimi in 7 anni, trattando a 121,70, e a sull'euro 134,80.

