Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,83%)

TOKYO, 07 DIC - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in calo, seguendo l'andamento negativo a Wall Street mentre si rafforzano i timori di una recessione negli Stati Uniti e in attesa dei dati sul commercio in Cina. L'indice di riferimento Nikkei segna una variazione negativa dello 0,83% a quota 27.7655,75, con una perdita di 230 punti. Sul mercato dei cambi lo yen torna a svalutarsi sul dollaro a 136,90, mentre è stabile sull'euro a 143,20.

