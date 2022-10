Borsa: Tokyo, apertura piatta (+0,04%)

TOKYO, 13 OTT - La Borsa di Tokyo avvia la seduta all'insegna della cautela, dopo la chiusura poco variata a Wall Street in attesa delle indicazioni dall'inflazione negli Stati Uniti, che determineranno la progressione della stretta monetaria da parte della Federal Reserve. In apertura il Nikkei apre a quota 26.408,31 (+0,04%). Sul mercato dei cambi il dollaro continua a rivalutarsi sullo yen a un valore di 146,70, così come l'euro sulla divisa nipponica a 142,30.

