Borsa: Tokyo, apertura poco variata (-0,17%)

TOKYO, 18 MAR - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in lieve calo, in attesa delle indicazioni sulla politica monetaria dalla Banca centrale del Giappone (Boj), mentre ancora non si concretizzano colloqui diplomatici capaci di mettere fine alle ostilità dopo l'invasione della Russia in Ucraina. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,17%, a quota 26.608,77, con una perdita di 44 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è poco variato sul dollaro, a un valore di 118,60, e a 131,80 sull'euro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA