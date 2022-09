Borsa: Tokyo, apertura poco variata (+0,10%)

TOKYO, 13 SET - La Borsa di Tokyo prova a consolidare i guadagni a inizio di contrattazioni, in scia alla chiusura in rialzo del mercato azionario Usa e in attesa dei dati dall'inflazione americana nel mese di agosto, con le prospettive sui tassi di interesse. L'indice Nikkei avanza dello 0,10% a quota 28.569,40, con un aumento di 27 punti. Sul fronte delle valute lo yen è poco variato sul dollaro, a 142,60, mentre perde terreno sull'euro, a 144,50.

