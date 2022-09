TOKYO, 02 SET - La Borsa di Tokyo ha aperto le contrattazioni in rialzo, in un clima di scambi prudenti in vista dei dati sull'occupazione negli Stati Uniti in arrivo nel corso della giornata. L'indice di riferimento Nikkei 225 è salito dello 0,25%, o 69,78 punti, a 27.731,25 all'inizio degli scambi, mentre il più ampio indice Topix è salito dello 0,10%, o 2,03 punti, a 1.937,52.

