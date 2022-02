NEW YORK, 22 FEB - Wall Street apre in calo con le tensioni in Ucraina. Il Dow Jones perde lo 0,57% a 33.895,25 punti, il Nasdaq cede lo 0,97% a 13.432,11 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,48% a 4.327,86 punti.

