NEW YORK, 11 GEN - Wall Street sale in attesa dell'inflazione americana, attesa in rallentamento a dicembre per il terzo mese consecutivo. Il Dow Jones sale dello 0,59% a 33.906,07 punti, il Nasdaq avanza dell'1,25% a 10.876,98 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,94% a 3.956,05 punti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA