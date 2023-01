Borse: Asia positiva, ok indici cinesi, negativa solo Tokyo

MILANO, 13 GEN - Seduta nel complesso positiva per le Borse asiatiche dove i segnali di rallentamento dell'inflazione americana fanno sperare in un rialzo più contenuto dei tassi da parte della Fed a febbraio. Segno meno solo per Tokyo (-1,25%) dove si è speculato sul fatto che la Bank of Japan possa rivedere gli effetti collaterali della sua politica monetaria espansiva. Bene Hong Kong (+0,9% a seduta ancora in corso) malgrado le oscillazioni registrate dai tecnologici sulle ipotesi che la Cina valuti di prendersi delle 'golden shares' nelle divisioni locali di Alibaba e Tencent così da controllare meglio un comparto considerato strategico. Bene anche Shanghai e Shenzhen (+1% e +0,9%) poco impressionate dal rallentamento dell'export cinese. In questa ultima giornata della settimana il maggior dato macro americano cui si guarda è l'indice sulla fiducia del consumatori del Michigan

