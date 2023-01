Brasile-Argentina, intese su integrazione energia e moneta

ROMA, 23 GEN - Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, e il suo omologo del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, hanno firmato un memorandum di intesa in materia di integrazione monetaria ed energetica. L'annuncio è stato dato al termine di una riunione tenuta oggi a Buenos Aires nel palazzo di governo nel quadro della visita ufficiale di Lula in Argentina al margine del vertice della Comunità degli Stati Latinoamericani e dei Caraibi (Celac) in programma domani. Il presidente argentino Fernandez ha dichiarato che "le intese raggiunte daranno vita ad una relazione strategica molto più profonda che durerà per decenni".

