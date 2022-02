Brembo: per il settimo anno fornirà tutti i piloti di MotoGp

MILANO, 28 FEB - Grazie all'esperienza accumulata in 44 campionati del mondo in classe regina (MotoGp e 500) nel corso dei quali le moto con freni Brembo hanno conquistato 33 campionati del mondo piloti, 34 campionati del mondo costruttori e trionfato in oltre 500 Gp con i principali team protagonisti, Brembo fornirà anche nel 2022 sistemi frenanti personalizzati a tutti i 24 piloti che parteciperanno al ventunesimo campionato di MotoGP, classe introdotta nel 2002 in sostituzione della prestigiosa 500. I dodici team hanno deciso di affidarsi nuovamente agli standard garantiti dai componenti degli impianti frenanti Brembo: pinze freno, dischi freno, pompe freno, pompe frizione e pastiglie. Durante la stagione 2022, l'ampia gamma di soluzioni tecniche di Brembo consentirà a ciascun pilota di personalizzare l'impianto frenante della propria moto in funzione del proprio stile di guida, delle caratteristiche del tracciato e della strategia di gara, combinando al meglio le caratteristiche delle componenti dell'impianto frenante.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA