Brembo: utile semestre corre a 148,9 milioni, ricavi +28,3%

MILANO, 28 LUG - Brembo chiude il primo semestre con un utile netto a 148,9 milioni di euro, in crescita del 17,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I ricavi salgono a 1,75 miliardi di euro, con un aumento del 28,3% rispetto al primo semestre del 2021. Il margine operativo lordo (Ebitda) ammonta a 305,3 milioni, in netto aumento del 13% rispetto ai 270,2 milioni del primo semestre 2021. Il gruppo ha registrato un andamento positivo in tutti i segmenti in cui opera. Il settore auto è in crescita del 27,6%, le applicazioni per motocicli del 44,3%, quelle per veicoli commerciali del 17,4% e le competizioni del 24,2% rispetto al primo semestre 2021. "Gli importanti risultati del primo semestre approvati oggi dal consiglio di amministrazione sono il frutto di un metodo e di una strategia di lungo periodo di tutta la squadra Brembo che, anche in un contesto così complesso, ha dimostrato forte impegno, dando continuità alle performance dei primi tre mesi dell'anno", afferma Matteo Tiraboschi, presidente di Brembo. "I risultati significativi visti fino ad ora - aggiunge - e i segnali incoraggianti che riceviamo dal nostro mercato di riferimento ci danno fiducia per il prosieguo dell'anno".

