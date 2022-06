Bulgari Hotels Resorts sbarcherà alle Maldive nel 2025

ROMA, 30 GIU - E' in arrivo un nuovo Bulgari Hotels & Resorts alle Maldive. Nell'annuncio dell'accordo siglato per il nuovo resort, la cui apertura è prevista per il 2025, si precisa che quella in programma diventerà la tredicesima gemma della catena alberghiera. Il Bulgari Resort Ranfushi, che in maldiviano significa "piccola isola d'oro", sarà situato nell'atollo di Raa, a 45 minuti di idrovolante dall'aeroporto della capitale Malé. Circondato da un mare incontaminato e da rigogliosi paesaggi naturali, il resort si estenderà su un terreno di oltre 20 ettari, e comprenderà 54 unità tra cui la Bulgari Villa, costruita su un'isola privata, 33 Beach Villa, ognuna dotata di piscina, 20 Overwater Villa e una serie completa di strutture per offrire il massimo comfort. Il design è stato realizzato, come per tutti gli alberghi del gruppo, dallo studio di architettura italiano Acvp Architects Antonio Citterio Patricia Viel, rispettando i massimi standard in materia di sostenibilità ambientale, inclusa la realizzazione di un'isola interamente dedicata alla nidificazione di molte specie di uccelli. Quattro saranno le strutture gastronomiche: Il Ristorante - Niko Romito, con le ricette tradizionali della cucina italiana curate dallo chef tri-stellato Niko Romito; il ristorante cinese Bao Li Xuan, alter-ego dell'omonimo ristorante due stelle Michelin del Bulgari Hotel Shanghai; il ristorante Hōseki, concept giapponese già presente nel resort di Dubai; il ristorante casual La Spiaggia. Nel resort saranno presenti anche bar, spa con centro fitness, un padiglione yoga e una biblioteca. Inoltre sono previsti una boutique Bulgari e un concept store, La Galleria. "Le Maldive - commenta Jean-Christophe Babin, ceo di Bulgari - rappresentano una meta da sogno molto amata dalla nostra clientela di tutto il mondo e siamo quindi molto orgogliosi che il nuovo resort sorgerà su un'isola così straordinaria. Questa nuova gemma dell'ospitalità garantirà ancora una volta ai nostri clienti internazionali il più alto livello di qualità e innovazione permettendo loro di vivere i valori della nostra ospitalità anche in questa nuova ed esclusiva destinazione".

