Bundesbank, possibile inflazione Germania al 10% in autunno

BERLINO, 22 AGO - Nel prossimo autunno il tasso di inflazione in Germania, "potrebbe raggiungere un ordine di grandezza del 10%". È quello che scrive la Bundesbank tedesca, nel bollettino mensile di agosto, appena pubblicato. Una previsione di cui ha parlato anche il presidente Joachim Nagel in un'intervista rilasciata allo Spiegel nel weekend. "Un calo della crescita economica è diventato più probabile", si legge ancora nel rapporto, che sottolinea come "lo sviluppo economico sia influenzato dagli sviluppi poco convenienti sul mercato del gas".

