Bundesbank, proroga a stop del patto di stabilità non convince

BERLINO, 20 GIU - "Non convince il fatto che il regime di eccezione generale alle regole dei debiti venga prorogato fino a tutto il 2023". È quello che scrive la Bundesbank nel suo bollettino mensile. La proroga apre spazi per nuovi debiti finanziati dai programmi di bilancio "che dalla prospettiva di oggi non sono indicati". La situazione di bilancio in alcuni paesi è fragile e avere regole finanziarie credibili è più importante che mai, per la banca centrale tedesca.

