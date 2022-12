Butti, una sola identità digitale, lo Spid 'migra' nella Cie

MILANO, 19 DIC - L'identità digitale, che oggi si esprime sia con la carta d'identità elettronica (Cie) che con lo Spid, sarà "una, nazionale e gestita dallo Stato". Il sotto segretario Alessio Butti vuole "semplificare la vita in digitale" e la immagina così "proprio come quella che gli italiani portano nel loro portafogli dal 1931" scrive in una lettera al Corriere sul tema dello Spid che dovrebbe convergere nella Cie. "Stiamo lavorando, sulla base di questa idea, sondando le necessità di tutti gli stakeholder coinvolti. I primi esiti dei nostri colloqui sono incoraggianti e li puntualizzeremo nei prossimi mesi con estrema trasparenza". "Vorremmo lavorare per assicurare il rilascio della Cie da remoto, a costo zero e in 24 ore, e per garantirne la sua usabilità, attraverso soluzioni semplici almeno quanto lo Spid. Nei prossimi mesi occorrerà coinvolgere i fornitori di identità digitale. Un'idea potrebbe essere chiedere loro un supporto alla migrazione a Cie, favorendo una transizione negoziata tra i due sistemi" conclude.

