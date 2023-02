Caffè: aziende settore unite per riciclo capsule in alluminio

MILANO, 06 FEB - Recuperare le capsule esauste di caffè in alluminio per trasformarle in nuovi oggetti e favorire così l'economia circolare. È questo l'obiettivo dell'Alleanza per il riciclo fondata nel 2021 da Nespresso in partnership con illycaffe, di cui oggi entra a far parte anche Starbucks by Nespresso. Con oltre 150 punti di raccolta sul territorio nazionale, il nuovo ingresso è finalizzato ad ampliare ulteriormente la possibilità per i consumatori di riciclare gli involucri del caffè. Una volta riconsegnate, infatti, le capsule in alluminio vengono ritirate in accordo con oltre 40 aziende di gestione della raccolta in tutta Italia, settimanalmente e in base a un calendario condiviso per poi essere trattate, presso un apposito impianto, con un sistema che permette di separare i residui di caffè e l'alluminio, avviando i materiali a due differenti cicli di recupero e a nuova vita. L'alluminio viene destinato alle fonderie per avviare il processo di riciclo che lo trasformerà in nuovi oggetti. Il caffè può essere riutilizzato per vari scopi e metodi di riuso in differenti progetti sul territorio. L'espansione dell'Alleanza "conferma quella comunione di intenti e quella condivisione fondamentale per creare valore per le comunità e il territorio", dichiara Silvia Totaro, Sustainability & SHE Manager di Nespresso Italiana "Ci impegniamo concretamente per garantire una gestione responsabile delle capsule, dalla scelta del materiale al suo riutilizzo, e per questo oltre 11 anni fa abbiamo creato il primo sistema proprietario per il riciclo di questo prodotto e dei materiali che lo compongono, nel 2021 si è unita al protocollo anche illycaffè e oggi Starbuck by Nespresso. In quasi 2 anni di Alleanza abbiamo raccolto oltre 3.000 tonnellate di capsule esauste e rimesso in circolo quintali di alluminio e caffè".

