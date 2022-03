MILANO, 17 MAR - Avvio di seduta sotto le vendite per la Juventus in Piazza Affari dopo la sconfitta in casa contro il Villarreal e l'uscita dalla ricca Champions League: il titolo della società bianconera perde il 6% a 0,32 euro. Il minimo storico è stato toccato il 7 marzo scorso a quota 0,28.

