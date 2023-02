Calderone, dove possibile controlli ex ante per sussidi

ROMA, 15 FEB - Dove possibile è necessario introdurre controlli ex ante sulla titolarità a ricevere sussidi come il reddito di cittadinanza e le altre integrazioni al reddito. Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone a margine di un convegno del Civ dell'Inps. "E' importante - ha detto - che non venga negato il sussidio a chi ne ha veramente bisogno ma che ci siano gli strumenti per negarlo a chi lo usa in modo improprio sottraendo una parte importante di risorse che possono essere impiegate a beneficio della comunità. Dove è possibile un controllo ex ante evita una corresponsione impropria e non ci obbliga a un recupero successivo".

