Calderone, tempestivi su previdenza e welfare professionisti

ROMA, 17 NOV - I temi della previdenza e del welfare richiedono "una risposta tempestiva al pari dei molti altri che proprio in questi giorni abbiamo iniziato a valutare nel tavolo del lavoro autonomo". Lo dichiara la ministra del Lavoro, Marina Calderone, nel messaggio inviato al convegno organizzato da Confcommercio professioni. "Ragionare insieme sulle sfide del futuro del lavoro autonomo - sottolinea - è di primaria importanza per individuare con pragmaticità le linee guida lungo le quali sviluppare proposte e azioni, anche in un'ottica di valorizzazione del ruolo dei protagonisti nella società italiana".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA