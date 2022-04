ROMA, 27 APR - Il rafforzamento del dollaro sui mercati valutari internazionali pesa sull'euro, questa mattina ancora in lieve calo a 1,0629 dollari (-0,08%), sui minimi da aprile 2017. La moneta unica europea è invece scambiata a 135,9 yen, in questo caso in rialzo dello 0,41%.

