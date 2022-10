ROMA, 05 OTT - Euro ancora sotto la parità con il dollaro. In avvio di giornata è scambiato a 0,9974 dollari (-0,12%). La moneta unica era già scesa ieri trattata a 0,9988 dollari dopo la chiusura di Wall Street. Euro in calo anche sullo yen a quota 143,70 in calo dello 0,16%.

