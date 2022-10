ROMA, 25 OTT - Apertura stabile per l'euro sui mercati valutari. La moneta unica europea passa di mano a 0,9875 dollari (+0,01%). Resta su quota 1,12 la sterlina quando nel Regno Unito il cambio di governo sta avvenendo senza scossoni. In Asia, dove lo yuan cinese ha toccato i minimi da 15 anni, lo yen scambia a 148,9 dopo l'intervento del governo di Tokyo dei giorni scorsi per sostenere la valuta.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA