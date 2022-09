ROMA, 19 SET - L'euro è in calo sul dollaro in attesa della riunione della Fed in calendario questa settimana. In vista di una possibile maxi-stretta sui tassi americani, la moneta europea scende a 0,9976 su quella Usa, in flessione dello 0,40%. Il cambio con lo yen è 143,04 e quello con la sterlina 0,8761.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA