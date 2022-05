ROMA, 02 MAG - L'euro resta vicino alla parità sul dollaro in avvio di settimana. La moneta unica scambia a 1,0511 dollari con un calo dello 0,3%, dopo essere scesa il 28 aprile ad un minimo di 1,0499 dollari. Rispetto allo yen, il cambio è a 137,16, anche in questo caso in calo dello 0,1%.

