ROMA, 06 APR - Euro in lieve calo in avvio di giornata. La moneta unica europea passa di mano a 1,0884 sul dollaro a fronte del valore di 1,0904 di ieri sera dopo la chiusura di Wall street. Euro in lieve calo anche sullo yen a quota 134,9.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA