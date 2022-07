ROMA, 28 LUG - Euro in lieve crescita in avvio di giornata: è scambiato a 1,0234 dollari (1,0207 ieri sera a New York dopo la chiusura di Wall street). La moneta unica cresce anche sullo yen a quota 138,48.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA