ROMA, 23 GEN - Avvio di settimana in rialzo per l'euro sul dollaro. la moneta unica europea sfiora quota 1,09 e passa di mano a 1,0897 rispetto al valore di 1,0856 di venerdì sera a New York. Sullo yen l'euro scende a 141,88.

