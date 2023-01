ROMA, 16 GEN - L'euro è poco mosso in avvio di settimana. La moneta unica è scambiata a 1,0838 dollari (da 1,0834 di venerdì sera dopo la chiusura di Wall Street) e 138,8 yen, in questo caso in rialzo dello 0,21%.

